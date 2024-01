Incidente tra Lentini e Scordia, perde la vita 43enne, due feriti

Nella provincia di Siracusa, un tragico incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 43 anni e ferito il figlio e il nipote. L’incidente è avvenuto tra Lentini e Scordia, quando l’auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo, sfondando la barriera di protezione e precipitando in un torrente. La vittima, identificata come Giuseppe Maggiore di Militello, è deceduta sul luogo dell’incidente. Il figlio e il nipote, i cui nomi non sono stati divulgati, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Lentini.

Secondo le prime indagini, l’auto stava percorrendo la strada provinciale 16, quando si è verificato l’incidente. Le circostanze esatte che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. Sul luogo dell’incidente sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita di Giuseppe Maggiore. I carabinieri di Francofonte, Lentini ed Augusta si sono occupati dei rilievi per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.

© Riproduzione riservata.