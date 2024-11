Farmaci stupefacenti a Milazzo, Sciotto richiede trasparenza

Il deputato Matteo Sciotto, esponente di Sud Chiama Nord, ha formalizzato una richiesta di audizione alla VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’On. Giuseppe Laccoto, per chiarire la gestione dei farmaci stupefacenti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Giuseppe Fogliani” di Milazzo. Sciotto ha motivato l’istanza con la necessità di approfondire presunte irregolarità già oggetto di interrogazioni precedenti.

La normativa italiana in tema di farmaci stupefacenti, contenuta nel DPR n. 309/1990 e nel Decreto Legge n. 36/2014, stabilisce precisi obblighi di controllo. In base a queste disposizioni, l’acquisto, la detenzione e la distribuzione di tali farmaci ricadono esclusivamente sotto la responsabilità del Direttore del Servizio di Farmacia Ospedaliera, che deve garantirne la conservazione in armadi non asportabili e separati.

Sciotto ha riferito che, “nonostante la chiarezza delle normative, continuano a giungere segnalazioni di anomalie nella gestione dei farmaci stupefacenti presso il Pronto Soccorso di Milazzo.” Tra le irregolarità, è stato riportato un caso di somministrazione di un farmaco scaduto a una paziente, circostanza confermata dal Direttore Generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha avviato un’indagine interna per accertare i fatti denunciati, ma i risultati non sono ancora stati divulgati. Sciotto ha pertanto richiesto l’audizione dell’Assessore Regionale della Salute, Giovanna Volo, del Dirigente Generale per la Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, del Direttore Generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, e del Direttore Sanitario dell’Ospedale di Milazzo, Nino Giallanza.

Secondo Sciotto, “questa audizione è indispensabile per garantire trasparenza e accertare la corretta gestione dei farmaci stupefacenti al Pronto Soccorso di Milazzo.” L’audizione mira anche a stabilire eventuali responsabilità, essendo in gioco la tutela della salute pubblica. “La salute dei cittadini non può essere lasciata al caso,” ha concluso Sciotto, “e su una questione così delicata pretendiamo rigore assoluto.”

