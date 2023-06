Gioiosa Gustosa: l’evento che celebra la cultura mediterranea

Gioiosa Gustosa: l’evento enogastronomico siciliano che celebra i sapori dei Nebrodi e della regione, con cibo di strada, dolci, cultura mediterranea e intrattenimento. Nuovi produttori e appuntamento imperdibile dal 28 al 30 luglio a Gioiosa Marea.

Tutto è pronto per l’attesissima decima edizione di Gioiosa Gustosa, l’incredibile kermesse culinaria che si tiene in Sicilia e mette in mostra i piatti e i prodotti tipici dei Nebrodi e dell’intera regione. L’evento, rinomato per la sua importanza, sarà animato da una varietà di proposte gastronomiche, tra cui il famoso cibo di strada, i prestigiosi presidi Slow Food, i deliziosi dolci e la ricca cultura alimentare mediterranea.

I visitatori potranno godere di un’esperienza unica, con intrattenimento e divertimento garantiti. La grande novità di quest’anno è la presenza di numerosi produttori provenienti da tutte le zone della Sicilia, che aggiungeranno ulteriori sfumature di gusto all’evento.

Se sei un appassionato del mangiar bene, segna subito sul calendario le date dal 28 al 30 luglio e non perderti l’appuntamento che trasformerà le vie e le piazze di Gioiosa Marea in un paradiso culinario. Preparati a esplorare i sapori autentici e a immergerti nella cultura mediterranea in un evento che celebra l’amore per il buon cibo e la tradizione. Gioiosa Gustosa ti aspetta!

