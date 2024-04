Tragedia durante la Pasquetta: 14enne gravemente ustionato

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia per un quattordicenne di Milazzo e due giovani di Monforte, coinvolti in un grave incidente durante una grigliata all’aperto.

Una fiammata improvvisa dal barbecue ha causato ustioni gravi al volto, al torace e agli arti superiori del giovane di Milazzo, aggravate da difficoltà respiratorie.

Anche i due ragazzi di Monforte hanno riportato ferite.

L’intervento tempestivo del 118 ha consentito il trasporto immediato del ragazzo più grave all’ospedale di Milazzo, ma la gravità delle ustioni ha richiesto il trasferimento in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Palermo, dove è attualmente ricoverato.

Le cause precise dell’incidente non sono ancora chiare, ma sembra che il vento abbia giocato un ruolo determinante.

