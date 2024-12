Alunni siciliani disabili, stanziati otto milioni dalla Regione

Otto milioni di euro sono stati stanziati dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per garantire il supporto agli alunni con disabilità nelle scuole siciliane. Di questi, 5 milioni di euro saranno destinati ai distretti socio-sanitari per gli studenti delle scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, mentre 3 milioni di euro andranno alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali per le scuole secondarie di secondo grado.

«Attraverso queste somme, che si aggiungono agli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale per l’anno in corso – ha dichiarato l’assessore Nuccia Albano – manteniamo il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni esistenti, evitando eventuali interruzioni di servizi essenziali. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita degli alunni con disabilità, favorendo la loro integrazione scolastica».

I distretti socio-sanitari avevano già ricevuto 5 milioni di euro per sostenere gli alunni delle scuole comunali, un importo calcolato sulla base dei dati forniti dai singoli distretti relativi agli studenti con disabilità gravissime. Questi alunni sono riconosciuti come “ad alta intensità di cura” dall’unità di valutazione multidisciplinare o dal medico specialista dell’Asp di residenza.

In parallelo, le Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali avevano ottenuto 35 milioni di euro per garantire i servizi agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado. Anche in questo caso, la distribuzione dei fondi si basa sul numero degli alunni assistiti.

