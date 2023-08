Rissa notturna nell’isola di Panarea: cinque denunciati per violenza

Violento alterco nel cuore della notte a Panarea, le immagini di sorveglianza identificano i responsabili.

Una rissa scaturita per motivi futili ha portato all’intervento dei Carabinieri nell’isola di Panarea, celebre meta della movida. Cinque persone sono state denunciate per il reato di rissa, avvenuta nel centro abitato intorno alle 02.30 di notte. Grazie alle videocamere di sorveglianza, i militari hanno identificato i responsabili, evitando conseguenze più gravi. La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Dr. Giuseppe Verzera, è ora incaricata del caso.

