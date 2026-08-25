Messina, rischio incendi elevato e caldo: allerta arancione

Allerta arancione a Messina per il rischio di incendi e per le ondate di calore. L’avviso, diffuso dal Comune sulla base del bollettino della Protezione Civile, resta valido per l’intera giornata e per le successive 24 ore.

L’amministrazione comunale ha invitato la popolazione a prestare attenzione alle condizioni previste e a consultare gli aggiornamenti e le indicazioni pubblicate dal Dipartimento regionale della Protezione Civile.

Sul fronte degli incendi, il livello arancione segnala una situazione caratterizzata da condizioni meteorologiche e ambientali che possono favorire l’innesco e la rapida diffusione delle fiamme. In particolare, secondo quanto riportato nell’avviso, il codice viene adottato quando «le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce».

L’attenzione riguarda quindi soprattutto le aree con presenza di vegetazione, dove le temperature elevate e le condizioni del terreno possono aumentare il pericolo di propagazione degli incendi.

Contestualmente resta alta l’attenzione per le temperature e per gli effetti delle ondate di calore. Tra le principali raccomandazioni rivolte ai cittadini figura quella di limitare gli spostamenti durante le ore più calde della giornata, evitando di uscire di casa se non per necessità.

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