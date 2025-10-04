Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 6 al 12 ottobre

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario settimanale delle tratte autostradali in cui saranno attivi i controlli elettronici della velocità. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione degli incidenti e mira a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità.

I servizi verranno svolti da lunedì 6 a domenica 12 ottobre 2025 e interesseranno le autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo. Le postazioni di controllo saranno posizionate nei tratti considerati a più alto rischio di incidentalità.

In particolare, i dispositivi di monitoraggio della velocità verranno impiegati nelle giornate del 7, 8, 9 e 11 ottobre, in entrambe le direzioni di marcia delle due arterie autostradali.

La Polizia Stradale sottolinea che la comunicazione preventiva delle tratte interessate non ha finalità sanzionatorie ma preventive, con l’obiettivo di ridurre la velocità media dei veicoli e, di conseguenza, la probabilità di sinistri. «Mantenere un comportamento di guida prudente e rispettoso dei limiti di velocità è essenziale per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada», ha ribadito la Polizia Stradale nel comunicato ufficiale.

