Meteo, Weekend poco nuvoloso in Sicilia, previsti cieli sereni domenica

Un campo di alta pressione interessa la Regione garantendo condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate su tutto il territorio. Sabato si prevede tempo in prevalenza poco nuvoloso lungo il litorale tirrenico e quello meridionale, con alcune nubi sparse al mattino. Sul litorale ionico la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali. Le zone interne e l’Appennino presenteranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2900 metri. Il mare sarà mosso nel basso Tirreno e nel Mare di Sicilia, mentre il Canale si presenterà da molto mosso a mosso.

Il maltempo, che negli ultimi giorni ha interessato Calabria e Sicilia con locali nubifragi nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, è in fase di esaurimento. Il vortice di bassa pressione afro-mediterraneo, attivo sul Mar Ionio, si sta spostando verso i Balcani, determinando un graduale miglioramento tra il weekend e l’inizio della prossima settimana.

Sabato si registreranno gli ultimi rovesci sui settori tirrenici della Calabria, sulle montagne appenniniche e nel pomeriggio nella Piana di Catania, negli Iblei e nel Siracusano. Le temperature rimarranno inferiori alla media stagionale a causa dell’afflusso di correnti fresche provenienti dall’Europa nord-orientale.

Domenica la stabilità sarà confermata da un’area di alta pressione che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su litorali tirrenico, ionico e meridionale, così come sulle zone interne e l’Appennino. I venti saranno deboli, in rotazione dai quadranti sud-occidentali a quelli nord-orientali, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri. Il mare sarà mosso nel basso Tirreno e nel Canale, con il Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Si prevede, inoltre, tra lunedì e martedì un aumento del soleggiamento con temperature in ripresa dovute a un temporaneo rafforzamento del promontorio subtropicale. – Fonte 3Bmeteo.

