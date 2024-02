Attentato Antoci, medaglia d’oro al Valor Civile per gli eroici poliziotti

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la Medaglia d’Oro al Valor Civile ai poliziotti di scorta di Giuseppe Antoci, segnando un riconoscimento prioritario alla memoria sin dal 1870. Antoci, gratificato dal gesto, ha espresso la sua gratitudine: “Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le mie figlie hanno ancora un padre grazie a questi quattro valorosi Poliziotti Eroi”. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera, evidenziando l’importanza dell’atto compiuto dai quattro uomini della Polizia di Stato durante un attentato mafioso nel maggio del 2016.

Antoci, ex Presidente del Parco dei Nebrodi, ha rivelato: “Ho appreso questa mattina, dal Corriere della Sera, la felicissima notizia della concessione, da parte del Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella, della Medaglia d’Oro al Valor Civile per gli uomini della mia scorta che quella terribile sera mi salvarono la vita”. Ha inoltre ringraziato il Presidente Mattarella per il costante sostegno.

Il riconoscimento è stato motivato dal decreto di assegnazione della Medaglia d’Oro al Valor Civile, pubblicato sul sito internet del Quirinale. Il decreto descrive l’azione coraggiosa dei poliziotti Daniele Manganaro, Sebastiano Proto, Salvatore Santostefano e Tiziano Granata durante l’attentato a Antoci nel 2016.

La Medaglia d’Oro al Valor Civile è stata assegnata sin dal 1851, prevalentemente alla memoria. Tuttavia, questa volta, il gesto simboleggia il desiderio di commemorare i vivi. È un segnale significativo del Quirinale, che ha scelto di premiare in vita i quattro poliziotti per il loro coraggio e altruismo nel salvare la vita di Antoci e evitare una tragedia di dimensioni maggiori.

© Riproduzione riservata.