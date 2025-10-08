Cardiochirurgie pediatriche, M5S: “Dati falsati nel piano regionale”

Presentati oggi in conferenza stampa dal capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, i dati sulla cardiochirurgia pediatrica siciliana, con particolare riferimento alle strutture di Taormina e Palermo. Secondo quanto illustrato, le informazioni inviate dal governo regionale a Roma presenterebbero “gravi incongruenze” rispetto ai dati reali forniti dall’Asp di Messina.

De Luca ha evidenziato che “a Taormina nel 2025 sono stati eseguiti 105 interventi su casi congeniti, e non 65 come dichiarato, mentre a Palermo le cifre risultano inferiori e i valori DRG non corrispondenti alla realtà”. Il parlamentare ha precisato che il tasso di occupazione dei posti letto è del 97,3% a Taormina contro il 34% del capoluogo, dove risultano quattro posti non operativi senza delibera ufficiale.

“Abbiamo dimostrato – ha affermato De Luca – che i dati comunicati dall’assessorato alla Salute non coincidono con quelli effettivi. Sono stati inviati al Ministero numeri alterati che potrebbero compromettere la valutazione della rete cardiochirurgica”. Il capogruppo M5S ha quindi invitato il presidente della Regione, Renato Schifani, a “rivedere integralmente il piano” che individua Palermo come hub e Taormina come spoke.

Nel corso della conferenza, De Luca ha ribadito che “Taormina rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale” e che non può essere penalizzata da “una scelta politica travestita da atto tecnico”. Alla conferenza hanno partecipato anche Maria Rosaria Cianciolo, rappresentante del comitato dei genitori, e il deputato Carlo Gilistro, componente della commissione Salute dell’Ars, che ha sottolineato come “questa vicenda potrebbe rivelare ulteriori criticità nel sistema sanitario regionale”.

