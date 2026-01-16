Maltempo in arrivo a Messina, riunione in Protezione Civile

È stato convocato giovedì 15 gennaio, a Palazzo Zanca, un incontro tecnico presso l’Assessorato comunale alla Protezione Civile per valutare le condizioni previste nei prossimi giorni sul territorio di Messina. La riunione, presieduta dall’assessore Massimiliano Minutoli, ha coinvolto i componenti del Comitato comunale di Protezione Civile, alla luce delle previsioni fornite dal meteorologo comunale Daniele Ingemi.

Secondo le indicazioni emerse, tra lunedì e martedì è atteso un evento meteorologico caratterizzato da una forte ventilazione di scirocco, con mareggiate di particolare intensità sul versante ionico, superiori a quelle recentemente registrate lungo la costa fino a Capo Peloro. L’analisi ha riguardato le principali criticità potenziali, in particolare lungo la strada litoranea ionica e nelle aree già classificate a rischio.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il dirigente del Servizio Protezione Civile Giuseppe Messina, il responsabile del Servizio PC I Domenico Aliberti, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina e i referenti delle strutture tecniche e del volontariato. È stato definito un rafforzamento delle attività di monitoraggio attraverso l’impiego del personale della Protezione Civile comunale, dei volontari e dei presìdi territoriali dei geologi, con il supporto della Polizia Municipale.

Sono state inoltre predisposte le verifiche sulla funzionalità delle attrezzature di emergenza, comprese le pompe idrovore, e l’allertamento delle imprese di pronto intervento. Qualora necessario, e anche in relazione a eventuali comunicazioni della SORIS, potrà essere attivato il Centro Operativo Comunale per il coordinamento delle operazioni.

L’assessore Minutoli ha rivolto un appello alla cittadinanza: “Invitiamo la popolazione ad attenersi alle regole comportamentali previste dal Piano comunale di Protezione Civile, evitando la sosta e il transito nelle aree costiere esposte e prestando particolare attenzione agli spostamenti”.

