Indagini svelano la verità: omicidio anziché incidente in bicicletta

Arrestato colpevole di omicidio dopo indagini dei Carabinieri: aggressione mortale camuffata da incidente in bicicletta. Operazione di successo in provincia de L’Aquila.

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno portato a termine un’operazione di successo in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Castel di Sangro (AQ), dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina. L’arresto è avvenuto nei confronti di un 57enne, noto alle Forze dell’Ordine, accusato di omicidio volontario ai danni di un 48enne deceduto l’8 giugno 2023 presso l’Ospedale Fogliani di Milazzo, a seguito delle lesioni riportate in un presunto incidente in bicicletta.

L’azione dei Carabinieri è frutto delle indagini condotte dalla Compagnia di Milazzo, dalle quali è emerso che la morte del 48enne non è stata causata da un accidente, come dichiarato inizialmente dalla vittima all’arrivo in ospedale, ma da un’aggressione subita. Grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a raccogliere prove che implicano l’arrestato. Il 6 giugno scorso, in seguito a una lite insorta fuori da un bar di Venetico (ME) per motivi futili, l’indagato avrebbe colpito con una mazza da baseball il 48enne, suo conoscente, provocandogli gravi lesioni interne che hanno infine causato il decesso in ospedale.

Dopo l’aggressione, l’uomo ha cercato di eludere le indagini allontanandosi da Venetico e recandosi in provincia dell’Aquila. Tuttavia, grazie all’efficienza e alla determinazione dei Carabinieri, è stato individuato e rintracciato, procedendo quindi al suo arresto.

