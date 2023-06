Furbetti del Reddito di Cittadinanza, 39 persone denunciate per truffa

39 persone sono state denunciate dai Carabinieri di Taormina per truffa al reddito di cittadinanza. Le indagini hanno rivelato che alcuni beneficiari possedevano altre proprietà immobiliari, mentre altri erano sottoposti a misure cautelari o avevano fornito informazioni false sulla loro residenza. Complessivamente, sono stati erogati oltre 460.000 euro in modo illecito.

I Carabinieri della Compagnia di Taormina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno denunciato 39 persone per truffa aggravata al reddito di cittadinanza. L’indagine, condotta su oltre 120 persone, ha rivelato che 19 beneficiari possedevano altre proprietà immobiliari, di cui una persona addirittura tre case in una località balneare. È emerso inoltre che 6 persone, soggette alla misura degli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga o alla rapina, stavano indebitamente percependo il sussidio.

Sono stati individuati anche 10 cittadini stranieri che avevano fornito informazioni false sulla loro residenza in Italia da almeno 10 anni, requisito necessario per ottenere il reddito di cittadinanza. Altri 4 beneficiari erano conviventi di persone con altre fonti di reddito.

Complessivamente, l’INPS ha erogato oltre 460.000 euro agli indagati. Saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite e la sospensione immediata del sussidio.

