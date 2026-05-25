Catania, scontro tra moto e scooter, morti due giovani

Due giovani hanno perso la vita nella notte a Catania in seguito a un incidente stradale verificatosi all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci. Lo scontro ha coinvolto una motocicletta e uno scooter ed è avvenuto per cause che sono in corso di accertamento.

Le vittime sono un ragazzo di 21 anni originario di Catania e un giovane di 23 anni di nazionalità srilankese. L’impatto si è rivelato particolarmente violento e le condizioni dei due motociclisti sono apparse subito gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di soccorso e tentato di rianimare entrambi i giovani. Nonostante gli interventi effettuati, per i due non è stato possibile evitare il decesso.

L’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione delle salme ai familiari, consentendo così l’avvio delle procedure successive.

Gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sono stati affidati alla Polizia locale, incaricata di effettuare i rilievi sul posto e di raccogliere gli elementi utili alle indagini. Gli approfondimenti serviranno a chiarire le circostanze che hanno portato al violento impatto avvenuto nella notte nel centro cittadino.

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