Nascondeva 24 chili di cocaina in casa, arrestato 49enne a Catania

Nel corso di un’operazione investigativa, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di Catania, nato nel 1976, sorpreso in flagranza per la detenzione di ingente quantitativo di cocaina. Le indagini avevano individuato il sospettato come possibile custode di stupefacente nella propria abitazione nel quartiere Barriera. Agenti della Squadra Mobile – Sezione reati contro la persona si sono recati presso l’appartamento al secondo piano. Dopo l’apertura della porta, l’individuo ha dichiarato agli operatori di “detenere sostanza stupefacente del tipo cocaina per conto di terzi”.

Nel corso della perquisizione, in una camera da letto, sono stati trovati complessivamente 23 panetti di cocaina per oltre 24 chilogrammi. Nelle vicinanze di un divano, nascosto sotto buste nere e indumenti, è stato individuato un borsone contenente otto panetti rettangolari marcati con un logo raffigurante un’anatra, ciascuno del peso di 1,1 kg (totale 8,8 kg). All’interno di un armadio sono emersi altri due borsoni con 13 panetti analoghi (14,3 kg) e due ulteriori panetti, avvolti in pellicola trasparente e confezionati sottovuoto, per 1,62 kg complessivi.

Sono stati sequestrati anche due bilance e lo smartphone in uso per approfondimenti. L’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania in attesa dell’udienza di convalida. Il valore della cocaina sequestrata sul mercato illecito sarebbe stato di circa un milione di euro. È presunta innocente fino a sentenza definitiva.

