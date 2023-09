Fitto a palazzo d’Orleans per discutere su fondi UE e sviluppo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ospitato una visita ufficiale presso Palazzo d’Orléans a Palermo, accogliendo il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. L’incontro ha affrontato questioni cruciali relative ai finanziamenti europei, tra cui il Fondo di sviluppo e coesione Fsc 2014/20 e 2021/27, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e la Zona economica speciale (Zes) per il Sud.

Per tale occasione, la giunta regionale ha organizzato una riunione straordinaria, alla quale ha partecipato il ministro Fitto. Successivamente, Schifani e Fitto si sono rivolti ai giornalisti in Sala Alessi.

Schifani ha sottolineato l’importanza dell’incontro, definendolo “utile ed estremamente formativo” per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi europei per la programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Ha evidenziato come la presenza del ministro rappresenti una garanzia per la Sicilia e le sue aspirazioni di crescita.

Fitto ha illustrato la nuova strategia del governo nazionale per il Fsc e la Zes, enfatizzando l’obiettivo comune di massimizzare l’utilizzo delle risorse e prevenire eventuali perdite. Ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso tra il governo centrale e le regioni, mirando a una migliore gestione dei finanziamenti.

Il ministro ha anche anticipato modifiche nel meccanismo di assegnazione delle risorse per la programmazione 2021/27, promuovendo una maggiore collaborazione tra le diverse istanze governative per garantire un utilizzo efficiente dei fondi.

