Neri Fitness vince la quarta tappa del campionato Propaganda

La Neri Fitness si afferma nel campionato Propaganda di Messina, consolidando il primo posto al termine della prima fase. La quarta tappa, svoltasi il 27 aprile, ha visto la squadra prevalere ancora una volta, consolidando la sua leadership nella classifica generale.

Nonostante le dimensioni contenute del centro sportivo, i risultati ottenuti sono di grande significato. La Neri Fitness, infatti, ha raggiunto obiettivi considerevoli, come sottolineato dai responsabili del centro: “Per essere un piccolo centro abbiamo in questi anni raggiunto obiettivi quasi impossibili, portando un movimento al massimo delle proprie potenzialità.” Questo successo è frutto di un impegno collettivo che coinvolge non solo gli atleti, ma anche lo staff tecnico e il supporto continuo dei genitori.

Il percorso verso la finale regionale del 31 maggio è ora il nuovo obiettivo della squadra. Un portavoce della Neri Fitness ha dichiarato: “Sono soddisfatto dei tempi raggiunti dai nostri ragazzi. Adesso continuiamo a prepararci in vista di questo evento.” La squadra ha ringraziato in modo particolare i genitori per il sostegno costante e lo staff tecnico per la professionalità dimostrata.

Con la sua costante crescita, la Neri Fitness continua a distinguersi nel panorama natatorio giovanile di Messina, dimostrando che anche un centro di piccole dimensioni può ottenere grandi risultati se supportato da passione e dedizione. L’appuntamento decisivo per la squadra è fissato per il 31 maggio, quando avrà l’opportunità di confermare il suo valore anche a livello regionale. – Foto di Nino Bartuccio.

👁 Articolo letto 415 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.