Completati i lavori sul viadotto Mulini sulla A19

Questa mattina Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha annunciato il completamento dei lavori di riqualificazione del viadotto “Mulini” sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra i km 113,034 e 114,064, situato tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna. I lavori, parte del più ampio piano di adeguamento e riqualificazione della A19, sono stati realizzati con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico autostradale.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che opera come commissario straordinario per il coordinamento degli interventi, ha dichiarato: «Prosegue, nel rispetto della tabella di marcia, il piano per rendere l’autostrada più sicura e scorrevole. Continuiamo, comunque, nel monitorare gli altri cantieri aperti con l’obiettivo che le imprese rispettino i tempi di esecuzione delle opere».

Il progetto complessivo di adeguamento della A19 ha un valore di 1 miliardo di euro e coinvolge diversi tratti dell’autostrada. Il viadotto “Mulini”, con le sue 22 campate, ha una lunghezza complessiva di 1,030 km e ogni campata misura 47 metri. Costruito oltre cinquant’anni fa, il viadotto ha beneficiato di interventi di ripristino corticale delle pile, variabili in altezza da 4,90 a 55,80 metri, e dei pulvini, per un costo totale di 13,7 milioni di euro.

Grazie a questi lavori, è stata ripristinata la funzionalità originaria del viadotto, prolungandone la vita utile. Le operazioni hanno incluso l’adeguamento delle barriere degli impalcati in entrambe le carreggiate secondo le normative vigenti. Fino ad oggi, la viabilità era deviata su una sola corsia in direzione Catania, ma ora riprende la sua configurazione naturale.

