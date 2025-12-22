Nasce a Rosolini la sezione cittadina di BCsicilia

È stata costituita a Rosolini una nuova sezione di BCsicilia, associazione regionale impegnata nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. L’avvio dell’attività è stato sancito dalla prima assemblea della sede cittadina, nel corso della quale è stato eletto il Consiglio direttivo. Alla presidenza del gruppo locale è stata designata all’unanimità Viviana Calvo. Antonella Monaca ricoprirà l’incarico di vicepresidente, Sara Salemi quello di segretaria, mentre Antonino Caruso è stato nominato economo. La responsabilità della comunicazione è stata affidata a Claudio Andriolo. Alla riunione ha partecipato anche il presidente regionale dell’associazione, Alfonso Lo Cascio.

Nel programma delineato per il prossimo anno, la sezione intende promuovere convegni e visite guidate finalizzati all’approfondimento delle origini storiche di Rosolini, dalla fase di feudo inserito nel territorio di Noto alla trasformazione in baronia della famiglia Platamone nel XV secolo, fino all’elevazione a comune con il riconoscimento dello ius aedificandi nel 1712. Tra le priorità figura anche la valorizzazione del complesso ipogeico di Croce Santa, composto da quattro chiese rupestri, e dell’antico acquedotto romano che attraversa la cava Cansisina.

Ulteriori iniziative riguarderanno la promozione dei palazzi storici cittadini, edifici nobiliari e borghesi risalenti tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, oltre al recupero della memoria di figure e autori locali distintisi in ambito storico e letterario, i cui ritratti sono esposti nell’aula consiliare. Il progetto comprende infine attività dedicate alla riscoperta delle tradizioni e alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione al dialetto, alle espressioni popolari e alla devozione religiosa, attraverso lo studio delle festività locali.

La sezione di BCsicilia Rosolini è contattabile all’indirizzo email rosolini@bcsicilia.it e tramite la pagina Facebook dedicata.

