Centro Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, urgente la proroga

Il futuro della convenzione tra l’Ospedale San Vincenzo di Taormina e l’IRCCS Bambino Gesù di Roma, che consente il funzionamento del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica, necessita di un confronto urgente tra le istituzioni coinvolte. Lo ha sottolineato l’onorevole Calogero Leanza, Vicepresidente della VI Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana, in seguito alla comunicazione inviata dalla CISL Messina.

Leanza ha evidenziato l’importanza di garantire la continuità operativa di questo centro, definito un presidio sanitario di rilevanza strategica per la Sicilia e per l’intero Sud Italia. Il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica rappresenta infatti un punto di eccellenza nell’ambito delle cure specialistiche per pazienti pediatrici in condizioni critiche, la cui salvaguardia richiede azioni tempestive e concrete da parte delle istituzioni.

In quest’ottica, il Vicepresidente ha annunciato l’intenzione di promuovere un’audizione parlamentare coinvolgendo l’Assessorato regionale alla Salute, i vertici dell’ASP di Messina, le amministrazioni territoriali interessate e la Presidenza della Regione. L’obiettivo è chiarire le prospettive future del centro e assicurare il proseguimento del servizio.

L’onorevole Leanza ha concluso affermando che «la politica ha il dovere di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e il lavoro di centinaia di professionisti». Ha inoltre avvertito che ogni ritardo o incertezza potrebbe compromettere la stabilità di un modello assistenziale di riferimento, impegnandosi a sostenere tutte le iniziative necessarie per mantenere elevati standard di qualità e rispetto per chi opera quotidianamente nel settore.

👁 Articolo letto 292 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.