Sant’Agata: denunce, segnalazioni per droga e violazioni del codice della strada

Intensificati i controlli dei Carabinieri nel fine settimana a Sant’Agata di Militello: denunce, segnalazioni per droga e violazioni del codice della strada, controllati più di 50 veicoli e oltre 100 persone.

Nell’ultimo fine settimana, la Compagnia di Sant’Agata di Militello ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. I Carabinieri hanno potenziato la vigilanza, pattugliando anche durante le ore notturne, con particolare attenzione al litorale, dove sono presenti noti locali frequentati durante la movida estiva. L’obiettivo dei militari dell’Arma è stato quello di prevenire e contrastare i reati, concentrandosi sui delitti predatori, l’uso e lo spaccio di stupefacenti, le violazioni del Codice della Strada e comportamenti illeciti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

Durante i controlli stradali, sono stati verificati oltre 50 veicoli e più di 100 persone. Sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco e uso del cellulare alla guida. Inoltre, tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina per consumo di droghe, poiché sono state trovate in possesso di piccole quantità di hashish destinate al consumo personale.

Durante i servizi, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo di 42 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione personale e veicolare, estesa anche al suo domicilio, sono state trovate circa 45 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento della droga. La sostanza è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per analisi di laboratorio.

