Report Messina, il PD denuncia il fallimento delle politiche locali

Messina registra posizioni critiche nelle classifiche sulla qualità della vita, collocandosi al 92° posto per i bambini, all’84° per i giovani e al 103° per gli anziani, secondo l’ultimo report sulle città italiane. Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico, definisce questi dati come «un “triplete” amaro che nessuno vorrebbe mai vincere e che certifica il fallimento di politiche che ignorano i bisogni reali delle persone».

sottolinea come il benessere di una comunità, anche in termini economici, dipenda dalla salute dei cittadini, richiamando le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: «Un cittadino sano vive in una città sana». Secondo il segretario democratico, il territorio messinese è afflitto da problematiche endemiche dovute alla mancanza di coordinamento tra i diversi comuni, spesso scollegati tra loro. Solo attraverso la costruzione di una rete efficiente si potrà definire l’area metropolitana come un’unità territoriale, capace di valorizzare le risorse e affrontare in modo condiviso le criticità.

Per quanto riguarda la città di Messina, Hyerace evidenzia carenze nei servizi, fenomeni di emigrazione giovanile e isolamento della popolazione anziana, criticando la persistenza di strategie che puntano esclusivamente sull’immagine. «Ci dicono che va tutto bene, che siamo un modello. Peccato che l’unico modello evidente sia quello di una città e una provincia sempre più svuotata, diseguale e scollegata dai bisogni reali della sua gente», afferma.

Il Partito Democratico propone un’inversione di rotta basata sul concetto di Salute Urbana, con il coinvolgimento di istituzioni e società civile nella definizione di un Piano Strategico orientato a un benessere equo e sostenibile, in linea con l’Agenda 2030. Hyerace conclude: «È tempo di passare da slogan e spot a politiche concrete che rimettano al centro salute, inclusione e qualità della vita».

