Esami di Stato, il messaggio di Schifani agli studenti siciliani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha rivolto un messaggio agli oltre 46 mila studenti siciliani che affronteranno gli esami di maturità a partire da domani. Schifani ha espresso il suo sincero augurio di successo, sottolineando l’importanza di considerare questo momento come la conclusione di un percorso educativo e l’inizio di una nuova fase. Questa fase può includere l’alta formazione o l’ingresso nel mondo del lavoro, fondata su una solida base di conoscenze e su uno spirito critico sviluppato negli anni di scuola.

Schifani ha dichiarato: «Sarà un passaggio da vivere con impegno, ma anche con serenità e con uno sguardo al futuro. Siete voi, i nostri giovani, la risorsa principale su cui questa terra può e deve scommettere per crescere con sempre più solide basi fondate su conoscenza, competenza, merito, rispetto delle regole e solidarietà. Ad maiora». Il presidente ha evidenziato il ruolo cruciale degli studenti nella crescita e nel futuro della Sicilia, incoraggiandoli a impegnarsi con dedizione e serenità.

Il messaggio di Schifani agli studenti delle scuole secondarie dell’isola si inserisce in un contesto di incoraggiamento e motivazione, volto a sottolineare l’importanza degli esami di maturità come momento decisivo per la formazione e il futuro dei giovani siciliani. La maturità rappresenta infatti un passaggio significativo, non solo come tappa finale del percorso scolastico, ma anche come punto di partenza per nuove opportunità educative e professionali.

Gli studenti sono invitati a vivere questo periodo con responsabilità, ma anche con la consapevolezza che il loro impegno costituisce un investimento fondamentale per il futuro della regione. La loro preparazione, il rispetto delle regole e la solidarietà sono elementi chiave per una crescita sostenibile e solida della Sicilia, secondo le parole del presidente Schifani.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo