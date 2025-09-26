Condannato a 300 euro di multa il sindaco di Falcone per uno schiaffo

Il sindaco di Falcone, Carmelo Paratore, è stato condannato dal Tribunale di Patti per percosse nei confronti di un uomo di 57 anni. Secondo quanto accertato dai giudici, il primo cittadino avrebbe colpito la vittima con uno schiaffo durante un alterco avvenuto il 16 febbraio 2018 all’interno del suo studio tecnico privato.

Il collegio giudicante, presieduto da Monica Marino e composto dai magistrati Giovanni Ceccon e Gianluca Corona, ha emesso una sentenza che prevede una sanzione pecuniaria di 300 euro a carico dell’imputato, oltre al pagamento delle spese processuali.

La persona offesa, costituitasi parte civile, ha ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, che il tribunale ha stabilito in via equitativa nella somma di 300 euro.

«Il risarcimento è stato quantificato in misura congrua all’offesa subita», si legge nelle motivazioni. Inoltre, il giudice ha disposto che l’imputato rimborsi anche le spese legali sostenute dalla parte civile, stabilite in 1.700 euro oltre accessori di legge.

Carmelo Paratore, 70 anni, è noto nella comunità per la sua attività di ingegnere edile, professione che esercita da anni parallelamente al ruolo di amministratore locale. L’episodio si è verificato proprio all’interno del suo studio professionale, dove sarebbe nata una discussione sfociata poi nel gesto ritenuto penalmente rilevante.

