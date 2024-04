Giovane pattese agli arresti domiciliari per rissa e estorsione

La sera del 18 febbraio, il Commissariato di P.S. di Patti ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari, emanata dal G.I.P. del Tribunale di Patti, nei confronti di un giovane di ventisette anni, residente a Patti. È accusato di rissa, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli eventi si sono svolti presso un noto locale di Patti, particolarmente affollato in occasione della tradizionale sfilata carnevalesca della città. Intorno alle 21:50, dopo la parata, il personale di polizia ha notato un gruppo di persone di fronte al locale, mentre cercavano di trattenere alcuni giovani in uno scontro tumultuoso per entrare nel locale.

La polizia è intervenuta prontamente, identificando e bloccando coloro che opponevano resistenza. Dalle indagini è emerso che il soggetto ora agli arresti domiciliari aveva tentato di estorcere consumazioni non pagate al personale del locale, sotto l’influenza dell’alcol. La situazione è degenerata in una rissa coinvolgendo altri clienti.

Il G.I.P. del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura diretta dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, ha disposto gli arresti domiciliari, considerando la gravità dei fatti e il rischio di reiterazione del comportamento.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo