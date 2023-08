Vacanze di Ferragosto: traffico intenso verso la Sicilia

Traffico di Ferragosto: code di ore per imbarcarsi verso la Sicilia.

In un secondo fine settimana di agosto, il sabato di Ferragosto si rivela con un traffico caotico che ha spinto il livello di allerta al bollino nero nelle partenze in tutto il paese.

Anas, l’azienda responsabile delle infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha annunciato il presidio stradale con un personale in costante monitoraggio e pronto intervento per fronteggiare le criticità. La società ha ridotto al minimo i cantieri attivi lungo le strade e autostrade, sospendendone 811 fino a settembre.

L’arteria autostradale A2, conosciuta come “Autostrada del Mediterraneo”, è teatro di rallentamenti e file interminabili presso gli imbarchi di Villa San Giovanni, punto di accesso alla Sicilia. I tempi di attesa per i traghetti raggiungono picchi di tre ore. Questa situazione è comune durante il periodo di Ferragosto, soprattutto per coloro che optano per il viaggio in auto verso l’isola. Le restrizioni di volo su Catania, a seguito dell’incendio al Terminal A di metà luglio, hanno ulteriormente favorito l’opzione automobilistica.

Nonostante il traffico intenso, i principali percorsi turistici dell’isola mantengono una scorrevolezza apprezzabile. Autostrade chiave come la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo presentano traffico, ma senza eccessive problematiche.

Anas consiglia ai viaggiatori di consultare il sito web stradeanas.it per informazioni sui cantieri fissi e piani di intervento. La presenza di oltre 2200 risorse, tra personale tecnico, operativo e monitoraggio, si impegna 24 ore su 24 per garantire un flusso sicuro del traffico. In collaborazione con la Guardia Costiera, la campagna di sicurezza “Per le emergenze in mare chiama la Guardia Costiera” viene veicolata attraverso pannelli elettronici lungo le strade e canali social dell’azienda.

