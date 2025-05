Caro-Voli, 5 milioni dalla Regione Siciliana per il rimborso del bonus

La Regione Siciliana ha erogato quasi cinque milioni di euro per il rimborso del bonus caro-voli relativo ai mesi da gennaio ad aprile. L’assessorato delle Infrastrutture, tramite due distinti decreti, ha disposto i pagamenti per soddisfare tutte le domande presentate dai beneficiari sulla piattaforma SiciliaPei. Un decreto prevede il rimborso pari al 25% del costo del biglietto aereo per tutti i residenti, mentre l’altro è dedicato al rimborso del 50% riservato alle categorie prioritarie.

L’assessore Alessandro Aricò ha comunicato che «nei prossimi giorni i beneficiari riceveranno gli accrediti sui propri conti correnti» e ha sottolineato che «già mezzo milione di siciliani ha beneficiato della misura». Ha inoltre precisato che l’attività di liquidazione avviene «con la massima celerità ma anche con la massima attenzione», ponendo particolare enfasi sui controlli, intensificati in seguito a un tentativo di frode individuato grazie a una segnalazione proveniente dai suoi uffici.

Le richieste di rimborso che superano i 300 euro mensili per singolo soggetto sono momentaneamente sospese per ulteriori verifiche e controlli più stringenti. Aricò ha spiegato che «eventuali ritardi registrati negli ultimi tempi sono stati causati dai necessari controlli per contrastare chi ha tentato di abusare del provvedimento». Ha infine aggiunto che si sta tornando a pieno regime e che l’iniziativa continuerà a essere portata avanti, considerata di «grande rilevanza per tutti i siciliani».

Nel dettaglio, il contributo per il rimborso al 25% ammonta a 2.075.797 euro, mentre per le categorie prioritarie è stato destinato un importo pari a 2.907.249 euro.

