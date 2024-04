Il Ritorno dell’Opera: “La Traviata” al Teatro Pirandello di Agrigento

Il Maestro catanese Francesco Di Mauro, rinomato direttore d’orchestra, porta la celebre opera “La Traviata” al Teatro Pirandello di Agrigento, nell’ambito del Sicilia Classica Festival. Dopo dodici anni, il teatro ritrova la sua buca per l’orchestra, segnando un importante momento nella sua programmazione artistica.

La tournée de “La traviata” del Sicilia Classica Festival, che ha toccato diverse città italiane, giunge a Agrigento il 4 e 5 maggio, con la direzione di Di Mauro. Quest’ultimo, già acclamato per le sue recenti interpretazioni di opere come “Madama Butterfly” in Romania e “Nabucco” in Polonia, si prepara ad inaugurare la nuova postazione nel Teatro Pirandello.

L’amministrazione del teatro, desiderosa di valorizzare l’opera nella sua programmazione, ha modernizzato la struttura, ripristinando la buca per l’orchestra. Questo gesto sottolinea l’impegno nel promuovere la cultura lirica sul territorio siciliano. Il cast vanta talenti come il soprano Claudia Urru nel ruolo di Violetta Valery e il tenore Rosolino Claudio Cardile in quello di Alfredo Germont. La regia è affidata a Lorenzo Lenzi, mentre le coreografie sono curate da Stefania Cotroneo, con orchestra e coro del Sicilia Classica Festival.

Il festival, con l’obiettivo di rendere l’opera accessibile a un vasto pubblico, ha visto un notevole successo nelle tappe precedenti. Di Mauro condivide la sua soddisfazione nel coinvolgere anche il pubblico più giovane, evidenziando il potere educativo e emozionale dell’opera.

Dopo le repliche ad Agrigento, Di Mauro si esibirà al Teatro Massimo Bellini di Catania per il Concerto per la Festa della Repubblica e successivamente in America Latina per una serie di concerti sinfonici. La carriera di Di Mauro, con studi a Parigi e prestigiose collaborazioni internazionali, evidenzia il suo impegno nel promuovere la musica classica in tutto il mondo.

