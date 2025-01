Sequestrata pescheria abusiva nel centro storico di Palermo

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Palermo hanno recentemente condotto una serie di controlli su attività legate alla vendita e somministrazione di prodotti ittici. Nell’ambito di tali verifiche, è stata individuata una pescheria situata nel centro storico del capoluogo siciliano, risultata completamente abusiva. Secondo quanto rilevato dai militari, l’esercizio commerciale, specializzato nella vendita di frutti di mare, operava in assenza di qualsiasi autorizzazione sanitaria e presentava gravissime carenze igienico-sanitarie. Tra le irregolarità riscontrate, la pescheria non era nemmeno collegata alla rete idrica e utilizzava acqua marina per le proprie operazioni. Le autorità hanno disposto il sequestro di oltre 100 chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità e notificato al proprietario sanzioni amministrative per un totale di 4.600 euro.

Irregolarità in ristoranti di sushi a Palermo

Nello stesso contesto operativo, i Carabinieri del N.A.S. hanno effettuato ispezioni in due ristoranti di sushi ubicati nel capoluogo siciliano. Durante i controlli, sono emerse gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti, con particolare riferimento al pesce e ai molluschi. Complessivamente, le autorità hanno sequestrato oltre 120 chilogrammi di prodotti ittici conservati in modo non conforme alle normative vigenti. Le violazioni accertate hanno comportato l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro.

I controlli, mirati alla tutela della salute pubblica, hanno evidenziato la necessità di verifiche rigorose nel settore della vendita e somministrazione di alimenti di origine marina.

