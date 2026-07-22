Anziano salvato dalle fiamme mentre difendeva i propri terreni

Un uomo di 74 anni è stato tratto in salvo dopo essere rimasto coinvolto in un incendio divampato nella mattinata di ieri nelle campagne del villaggio di Larderia, a Messina. L’anziano, impegnato nel tentativo di proteggere i propri terreni dall’avanzata delle fiamme, è stato soccorso in extremis da due giovani provenienti da fondi vicini.

I due, insospettiti dal fatto che l’uomo non rispondesse più ai richiami, hanno deciso di raggiungerlo. Lo hanno trovato riverso a terra, cosciente ma impossibilitato a reagire, riuscendo a trasportarlo fino alla strada provinciale, lontano dal fronte dell’incendio. Il settantaquattrenne presentava alcune escoriazioni ed è stato successivamente affidato ai sanitari del Policlinico universitario di Messina, dove è stato ricoverato nel reparto di Pneumologia a causa di un’intossicazione provocata dal fumo.

L’episodio si è verificato in contrada Misericordia, una delle aree maggiormente interessate dal vasto incendio che ha richiesto un lungo intervento dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale. Per contenere il rogo è stato impiegato anche un elicottero.

Sulla situazione è intervenuto il consigliere della Seconda Municipalità, Mario Crottogini, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire adeguate vie di fuga e una viabilità efficiente nelle aree rurali.

Nel corso della giornata i Vigili del Fuoco del Comando di Messina hanno effettuato 35 interventi per incendi boschivi, operando sia sul versante tirrenico sia su quello ionico. Le località maggiormente interessate sono state Larderia, Pagliara e Milazzo. Alcune squadre sono state inoltre inviate in supporto ad altri territori siciliani, compreso il Comando di Caltanissetta. Nel Messinese resta in vigore l’allerta rossa della Protezione civile, confermata anche per la giornata odierna e prorogata a domani.

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