A18 Taormina, scontro tra tir e suv, veicolo si ribalta nella galleria

Nel tardo pomeriggio di ieri, un incidente ha paralizzato la carreggiata sud della A18 all’interno della galleria tra Fiumefreddo e Taormina, in direzione Messina. Un tir e un suv si sono scontrati, provocando il ribaltamento del suv. “Le prime informazioni parlano di almeno un ferito”, ha riferito un operatore del 118, precisando che la persona coinvolta era a bordo del suv.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 insieme agli agenti della Polizia Stradale, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a regolare il traffico. In seguito all’accaduto si sono formate lunghe code e rallentamenti significativi per diversi chilometri. Il tratto interessato rimane ancora sotto sorveglianza, mentre il personale incaricato effettua rilievi e verifiche per stabilire le cause esatte dell’impatto.

Le operazioni di assistenza e soccorso hanno richiesto oltre un’ora di lavoro, durante la quale la circolazione è stata deviata su corsie di emergenza opportunamente allestite. Al momento non sono note le condizioni precise del ferito, trasferito in codice giallo al più vicino ospedale. Le indagini proseguono per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente.

