Tram di Messina, interrogazione sui ritardi della riqualificazione

A quasi un anno dalla sospensione del servizio tranviario cittadino, avvenuta il 17 marzo 2025 per consentire l’avvio degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dell’infrastruttura, il tema torna al centro del dibattito politico e amministrativo a Messina. Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, ha presentato un’interrogazione formale indirizzata all’Amministrazione comunale e ai soggetti competenti, sollevando una serie di criticità legate allo stato di avanzamento dei lavori e alla gestione complessiva del sistema tranviario.

Nel documento, Gioveni evidenzia come, nonostante il lungo periodo trascorso dall’interruzione del servizio, la presenza di cantieri, operai e mezzi lungo i circa sette chilometri della linea appaia limitata, con ritmi di lavoro ritenuti non coerenti con le tempistiche previste. Una situazione che, secondo il consigliere, ha alimentato perplessità tra i cittadini, anche alla luce di alcune anomalie ancora presenti, come il mantenimento di impianti semaforici attivi in assenza del tram.

L’interrogazione richiama inoltre la vicenda dell’appalto per la manutenzione della tranvia, inizialmente affidato da ATM S.p.A. alla stessa impresa incaricata della riqualificazione, Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., e successivamente annullato da una sentenza del Tar a favore di Begen Infrastrutture s.r.l. Quest’ultima, tuttavia, non avrebbe proceduto all’assorbimento delle maestranze attraverso la clausola sociale, lasciando parte del personale inattivo da oltre un anno.

Nel testo si sottolinea la coesistenza di due appalti, quello per i lavori di riqualificazione e quello per la manutenzione, nonostante l’infrastruttura sia attualmente fuori esercizio. Da qui le richieste di chiarimento sui costi sostenuti, sulle attività effettivamente svolte, sulle ragioni dei ritardi e sulle misure previste per la tutela dei livelli occupazionali, oltre al rischio di possibili contenziosi futuri a carico dell’azienda.

