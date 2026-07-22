Schifani all’Ars difende il garantismo sulle inchieste politiche

Nel corso della relazione presentata all’Assemblea regionale siciliana, durata poco più di un’ora, il presidente della Regione Renato Schifani ha dedicato la parte iniziale del suo intervento all’illustrazione dei risultati dell’azione di governo. Ha parlato di una Sicilia in fase di crescita economica, richiamando un avanzo di bilancio pari a 5 miliardi di euro, gli investimenti destinati ai settori idrico e dei rifiuti e i cantieri avviati con Webuild per il potenziamento della rete stradale e ferroviaria.

Nelle battute finali, il presidente ha affrontato il tema della cosiddetta questione morale, soffermandosi sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni esponenti della maggioranza. «Le vicende che riguardano singoli deputati appartengono alla sfera della responsabilità penale personale e non possono essere automaticamente estese all’azione del governo o della maggioranza», ha dichiarato, riferendosi ai deputati di Forza Italia Michele Mancuso e Riccardo Gallo, raggiunti da misure cautelari.

Schifani ha ricordato di avere escluso temporaneamente la Dc dalla giunta regionale per poi reintegrarla, sostenendo che le contestazioni si fossero successivamente ridimensionate e circoscritte a un solo componente. Ha inoltre ribadito la scelta di mantenere in giunta l’assessore Elvira Amata, attualmente sotto processo, respingendo le richieste di dimissioni avanzate da Pd e Movimento 5 Stelle.

Richiamando precedenti che hanno interessato esponenti di diversi schieramenti politici, il presidente ha invitato a «prudenza nei giudizi e al rispetto delle garanzie costituzionali». Ha citato le vicende giudiziarie di Raffaele Lombardo e di Giuseppe Lupo, entrambe concluse con assoluzioni, sostenendo che il principio secondo cui «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» debba orientare anche la valutazione dei procedimenti che coinvolgono Elvira Amata, Luca Sammartino e Gaetano Galvagno, definito «autorevole ed equilibrato».

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