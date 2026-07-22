Caldo record e incendi, massima allerta in tutta la Sicilia

La Sicilia continua a fare i conti con un’intensa ondata di calore accompagnata da un elevato rischio incendi. Anche per la giornata odierna la Protezione civile ha confermato lo stato di allerta su tutto il territorio regionale, con livello massimo per le ondate di calore nelle città di Catania, Messina e Palermo.

I dati diffusi dalla rete del Servizio informativo agrometeorologico regionale evidenziano valori particolarmente elevati registrati nella giornata di ieri. La temperatura più alta è stata rilevata dalla stazione di Santa Croce di Camerina, in provincia di Ragusa, dove il termometro ha raggiunto i 46,2 gradi. A Gela sono stati registrati 45,9 gradi, mentre Aragona e Mazara del Vallo hanno toccato i 44,5 gradi. La centralina Sias di Enna ha segnato 45,3 gradi. Nelle principali città siciliane sono stati rilevati 42,4 gradi a Palermo, 43,9 a Trapani, 41,4 a Siracusa e 38,9 gradi sia a Catania sia a Messina.

Sul fronte agricolo, Coldiretti richiama l’attenzione sulle conseguenze degli incendi che stanno interessando vaste aree dell’isola. L’organizzazione evidenzia come “siamo di fronte all’ennesima estate di fuoco che ogni anno però mostra il conto soprattutto per le tante zone che si stanno spopolando”.

Le criticità riguardano in particolare la provincia di Agrigento, dove nell’area di Cammarata diverse strade risultano impraticabili, rendendo difficoltoso raggiungere le aziende agricole e ostacolando una valutazione completa dei danni. Situazione complessa anche nell’Ennese, dove le fiamme hanno interessato e distrutto centinaia di ettari di territorio.

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