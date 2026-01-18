Milazzo, auto non si ferma all’alt e si schianta: cinque giovani feriti

Momenti di forte apprensione nella notte a Milazzo per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura con a bordo cinque giovani. L’episodio si è verificato in via Acqueviole, dove, secondo quanto riferito, il mezzo non si sarebbe fermato all’alt intimato dai Carabinieri. La situazione è poi degenerata pochi istanti dopo, quando l’auto è finita contro il muro perimetrale della caserma dei Vigili del Fuoco.

L’impatto è stato violento e ha causato il ferimento di tutti gli occupanti del veicolo. Le condizioni dei cinque giovani hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi sanitari, che hanno provveduto al trasferimento in ospedale per le cure del caso. Non risultano, al momento, ulteriori dettagli ufficiali sulle dinamiche precise dell’accaduto né sull’entità delle lesioni riportate.

L’area dell’incidente è stata interessata dagli accertamenti delle forze dell’ordine, intervenute per ricostruire la sequenza dei fatti e chiarire le circostanze che hanno portato allo schianto. L’episodio, avvenuto in un contesto urbano, ha destato particolare attenzione per il luogo dell’impatto e per il numero di persone coinvolte.

Le verifiche proseguono per definire con precisione quanto accaduto nel corso della notte e per accertare eventuali responsabilità, mentre i giovani restano affidati alle cure dei sanitari.

