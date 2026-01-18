Sequenza sismica nei Nebrodi tra Militello Rosmarino e Alcara li Fusi

Nel primo pomeriggio di oggi una sequenza sismica ha interessato l’area dei Nebrodi, con epicentri localizzati nel territorio del Messinese. La scossa principale è stata registrata alle 14:54:15, con una magnitudo locale ML 4.0. L’epicentro è stato individuato a circa due chilometri a sud di Militello Rosmarino, a una profondità di otto chilometri, con coordinate geografiche 38.0267 di latitudine e 14.6738 di longitudine.

Pochi minuti dopo, alle 14:58:14, è stato rilevato un secondo evento sismico di minore intensità, pari a ML 2.1. In questo caso l’epicentro è stato localizzato a circa tre chilometri a sud-ovest di Militello Rosmarino, alla stessa profondità di otto chilometri, con coordinate 38.0258 e 14.6597.

Un terzo terremoto è stato registrato alle 15:35:10, con magnitudo ML 2.4. L’evento ha avuto epicentro a circa tre chilometri a ovest di Alcara li Fusi, sempre nel Messinese, con coordinate 38.0218 di latitudine e 14.6732 di longitudine e una profondità stimata di otto chilometri.

Secondo quanto comunicato, tutti gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione in diversi centri dell’area interessata.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture. Le autorità competenti e la Protezione civile mantengono attivo il monitoraggio del territorio, mentre proseguono le verifiche di routine per accertare eventuali criticità conseguenti alla sequenza sismica.

