inCucina – Sfingioni di riso

Sfingioni di riso

Gli sfingioni di riso sono un piatto tradizionale della cucina siciliana, e sono una sorta di arancina gigante, a forma di palla, ripiena di riso, formaggio e altri ingredienti deliziosi.

La storia degli sfingioni di riso non è del tutto chiara, ma si dice che siano stati inventati in Sicilia durante il periodo dell’occupazione araba, quando gli abitanti locali hanno imparato a fare uso di riso e spezie in cucina.

Per preparare gli sfingioni di riso siciliani, avrai bisogno di diversi ingredienti. Ecco la ricetta per la preparazione degli sfingioni di riso siciliani:

Ingredienti:

500 g di riso

1 litro di latte intero

100 g di zucchero

1 scorza di limone grattugiata

1 stecca di cannella

3 uova

100 g di formaggio grattugiato (pecorino o parmigiano)

1 pizzico di sale

Olio di semi di girasole per friggere

Pangrattato per la panatura

Procedimento:

Inizia preparando il riso. Sciacqualo in acqua fredda e mettilo in una pentola con il latte, lo zucchero, la scorza di limone e la cannella. Cuoci il riso a fuoco medio-basso per circa 30-40 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il riso ha assorbito tutto il latte e si è addensato.

Togli dal fuoco e lascia raffreddare il riso per circa 30 minuti. Rimuovi la cannella e la scorza di limone.

Aggiungi le uova sbattute e il formaggio grattugiato al riso. Mescola bene fino a quando gli ingredienti sono ben amalgamati.

Forma delle palline con il composto di riso, delle dimensioni di una palla da tennis.

Passa le palline nel pangrattato e friggile in olio di semi di girasole ben caldo, fino a quando sono dorati.

Togli gli sfingioni di riso dall’olio e posizionali su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Servi gli sfingioni di riso dolci ancora caldi, spolverizzati con zucchero a velo, se desiderato.

