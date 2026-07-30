Patti amplia i servizi cardiologici con la Risonanza Magnetica Cardiaca

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Emodinamica del Presidio Ospedaliero “Barone Romeo” di Patti amplia l’offerta dedicata alla diagnosi e alla cura delle patologie cardiovascolari attraverso l’attivazione della Risonanza Magnetica Cardiaca da stress farmacologico. Il nuovo servizio nasce dalla collaborazione con le Radiologie degli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, rafforzando la rete sanitaria del comprensorio Tirrenico-Nebroideo.

La struttura, diretta dal dottor Salvatore Garibaldi, rappresenta un riferimento per un bacino di oltre 280 mila residenti e, dalla sua istituzione nel 2019 come ambulatorio CUP, ha progressivamente ampliato le proprie attività. Nel 2023 sono stati attivati anche un percorso dedicato allo scompenso cardiaco e un ambulatorio di specialistica interna, affiancando l’assistenza ai pazienti cronici e a coloro che hanno affrontato procedure di cardiologia interventistica. Il servizio è inoltre autorizzato alla prescrizione di farmaci soggetti a specifici piani terapeutici regionali.

L’attività diagnostica comprende prestazioni di primo livello, tra cui visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocardiografie color-Doppler e test da sforzo, oltre a esami di secondo livello come ecocardiografie con mezzo di contrasto, transcraniche, da stress e trans-esofagee. A queste si aggiunge la Risonanza Magnetica Cardiaca, disponibile inizialmente nella versione basale e ora anche nella modalità da stress farmacologico, metodica utilizzata nello studio della cardiopatia ischemica.

L’esame viene eseguito presso il Centro di Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto, dotato di modulo cardiaco, grazie alla collaborazione tra le équipe di Patti, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Il gruppo di lavoro coinvolge i dirigenti medici Marta Abraham, Simone Sottile, Fabrizio Napoli, il tecnico di radiologia Salvatore Ilacqua, il personale della Rianimazione diretta dalla dottoressa Luisa Randazzo e i direttori Simone Fogliani e Francesca Torre. Il coordinamento organizzativo è stato curato dal direttore medico Antonino Genovese con il supporto del direttore medico Gaetano Crisà. L’iniziativa è stata autorizzata e sostenuta dalla Direzione Strategica dell’Asp di Messina guidata dal direttore generale Giuseppe Cuccì.

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