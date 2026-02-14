Maltempo a Messina, soccorsi senza sosta dei Vigili del Fuoco

Proseguono senza interruzioni le attività dei Vigili del Fuoco nella provincia di Messina, impegnati nel ripristino delle condizioni di sicurezza dopo il passaggio dell’uragano Ulrike. Le squadre operative stanno intervenendo su numerosi scenari interessati da danni e criticità, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle aree colpite da cedimenti strutturali e alla rimozione di elementi pericolanti ancora presenti sul territorio.

Gli interventi riguardano principalmente la delimitazione delle zone interessate da crolli, al fine di prevenire ulteriori rischi per la popolazione, e la rimozione di parti instabili di edifici e strutture compromesse dagli eventi meteorologici. Le operazioni sono distribuite su tutto il territorio provinciale e vengono condotte in modo continuativo per rispondere alle numerose segnalazioni pervenute.

Secondo quanto reso noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco, nelle ultime ventiquattro ore sono stati effettuati complessivamente 198 interventi. Il dato evidenzia l’intensità dell’attività di soccorso e la necessità di garantire una presenza costante sul territorio per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza.

Per assicurare un supporto più efficace alla cittadinanza e accelerare le operazioni di ripristino della sicurezza, il comando ha disposto un rafforzamento del dispositivo operativo. È stato infatti previsto il potenziamento dell’organico attraverso il raddoppio dei turni e del personale impiegato nelle attività di soccorso.

Le operazioni proseguono su tutto il territorio della provincia messinese con l’obiettivo di ripristinare condizioni di sicurezza nelle aree maggiormente colpite e ridurre i rischi connessi ai danni provocati dal fenomeno meteorologico.

