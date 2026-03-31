Policlinico di Messina, pomeriggio di animazione per i bambini ricoverati

Momenti di intrattenimento e condivisione si sono svolti sabato 28 marzo presso l’Aula Magna del padiglione N.I. del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina. L’iniziativa è stata promossa dal gruppo “Padre Nostro … Padre di tutti”, che, con il supporto della Direzione sanitaria e del professor Carmelo Romeo, ha organizzato un pomeriggio dedicato ai bambini ricoverati.

I piccoli pazienti sono stati coinvolti in attività ludiche curate dai volontari, tra cui esibizioni di un clown che ha proposto giochi e momenti di animazione basati sulla cosiddetta “terapia del sorriso”. L’intervento ha consentito di creare un contesto più disteso, offrendo ai bambini e ai loro familiari una pausa dalle difficoltà legate al ricovero.

Nel corso dell’incontro sono stati proposti musica, canti, indovinelli e momenti di interazione che hanno coinvolto anche il personale sanitario presente. Ai bambini sono stati distribuiti palloncini e giochi, trasformando ogni consegna in un’occasione di svago.

L’iniziativa ha contribuito a creare un clima partecipato e sereno all’interno della struttura, favorendo momenti di condivisione tra pazienti, genitori e operatori sanitari. I familiari hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti dei volontari per l’impegno dimostrato.

L’esperienza ha evidenziato il ruolo delle attività di supporto emotivo all’interno dei percorsi di cura, attraverso gesti semplici come un sorriso o una parola di conforto rivolti ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

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