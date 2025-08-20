Maltempo a Leonforte, due auto nel torrente Crisa, 40enne perde la vita

A Leonforte, in provincia di Enna, un violento nubifragio ha provocato il riversamento del torrente Crisa, causando il trascinamento di due veicoli. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lungo una strada secondaria in contrada Noce, area abitualmente caratterizzata da un alveo quasi asciutto e utilizzato per scopi agricoli.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a partire dalle 19, con il supporto di un elicottero decollato da Catania, riuscendo a mettere in salvo due persone. Una terza, invece, era risultata dispersa.

Il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, ha dichiarato: «C’è stata una bomba d’acqua e le tre persone sono state travolte dall’acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell’auto. L’altra persona è dispersa». Lo stesso primo cittadino ha aggiunto che «l’elicottero dei Vigili del Fuoco è dovuto andare via perché non è autorizzato al volo notturno. Le ricerche continuano via terra e coi sommozzatori».

Nella mattinata odierna, i Vigili del Fuoco hanno confermato il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo disperso, Matteo Ciurca, il 40enne che si trovava a bordo di uno dei veicoli trascinati dalla piena. Sono attualmente in corso le operazioni di recupero della salma. Le altre due persone coinvolte nell’episodio, che viaggiavano su un altro mezzo, erano riuscite a mettersi in salvo.

