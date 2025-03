La Rettrice Spatari alla guida del piano anti-violenza CRUI

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha recentemente diffuso i risultati della prima indagine nazionale su abusi, molestie e violenza di genere all’interno degli atenei. I dati, raccolti tra marzo e novembre 2024, hanno rivelato 243 segnalazioni di episodi di questo tipo, sottolineando l’urgenza di adottare nuove misure per tutelare le comunità accademiche e promuovere una cultura del rispetto.

Nel corso della riunione in cui sono stati analizzati i risultati del monitoraggio, è stato deciso di affidare alla professoressa Giovanna Spatari, rettrice dell’Università di Messina, il coordinamento delle iniziative contro la violenza di genere nelle università italiane. Tale incarico si inserisce nell’ambito della delega già attribuita alla docente in materia di politiche di genere, ambito in cui presiede anche una specifica commissione.

Dall’indagine emerge una particolare criticità nelle regioni meridionali, dove sembra riscontrarsi una maggiore difficoltà nel denunciare episodi di violenza. In questo contesto, la nomina della professoressa Spatari assume un significato rilevante, anche in virtù della sua esperienza pregressa nel settore. Già nel 2002, infatti, aveva coordinato il gruppo di lavoro che ha redatto il “Codice di comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di lavoro e studio”, documento adottato dall’Università di Messina. Tra le misure introdotte con tale codice, vi è stata l’istituzione della figura del Consulente di fiducia, un’iniziativa innovativa per l’epoca, che ha reso UniMe uno dei primi atenei italiani a dotarsi di questo strumento di tutela.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁