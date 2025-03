Tenta di lanciarsi da una finestra del Municipio, salvato dai Carabinieri

Momenti di forte tensione si sono verificati nella mattinata di ieri a Villafranca Tirrena, quando un uomo di 62 anni ha tentato di togliersi la vita gettandosi da una finestra. L’episodio è avvenuto in una sede distaccata del Municipio, dove l’uomo, in evidente stato di agitazione, si è seduto sul davanzale del primo piano con una gamba penzolante nel vuoto, manifestando l’intenzione di lanciarsi.

Allertati dagli assistenti sociali del Comune, i Carabinieri della Stazione locale sono intervenuti tempestivamente cercando di instaurare un dialogo per dissuaderlo dal gesto. Nonostante gli sforzi, l’uomo, visibilmente provato, non ha mostrato segni di collaborazione e, sempre più determinato, ha urlato «…mi voglio uccidere!…» prima di colpire con un pugno il vetro della finestra, procurandosi una grave ferita al polso con una notevole perdita di sangue.

Approfittando di un attimo di distrazione, i militari sono riusciti ad avvicinarsi, immobilizzandolo e mettendolo in sicurezza. Hanno immediatamente tentato di arginare l’emorragia, prima con le mani e poi utilizzando la cintura dei pantaloni come laccio emostatico, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Poco dopo, i medici del 118 hanno soccorso il sessantaduenne, trasportandolo all’ospedale “Papardo” di Messina per ricevere le cure necessarie.

L’intervento rapido e deciso dei Carabinieri ha permesso di evitare un tragico epilogo, garantendo il salvataggio dell’uomo e il suo immediato accesso alle cure mediche.

