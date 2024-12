La Polizia sequestra 640 pericolosi ordigni artigianali, due gli arrestati

La Polizia di Stato ha sventato un traffico illegale di ordigni artigianali, sequestrando 640 dispositivi esplosivi noti come “Bombe Sinner”. L’operazione è avvenuta a Catania, nella zona di Corso Indipendenza, dove due uomini, rispettivamente di 37 e 36 anni, residenti a Tremestieri Etneo e San Giovanni La Punta, sono stati individuati mentre interagivano con due persone scese da un’auto. Insospettiti dall’atteggiamento, gli agenti hanno proceduto al controllo, notando che due dei presenti avevano le mani coperte di polvere da sparo.

La perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di numerosi cartoni contenenti ordigni rudimentali. Gli agenti hanno immediatamente richiesto il supporto degli artificieri della Questura, che hanno messo in sicurezza il materiale esplodente e ne hanno disposto la distruzione. Il sequestro ha rivelato un totale di 640 “Bombe Sinner”, dal caratteristico involucro arancione e potenziale altamente distruttivo.

Le indagini sono state estese alle abitazioni dei due sospettati, dove ulteriori perquisizioni hanno portato alla scoperta di 110 ordigni, materiale per la loro fabbricazione, una pistola e munizioni da guerra. Uno dei due uomini aveva trasformato parte della propria casa in un laboratorio illegale per la produzione di botti, aumentando il rischio per la famiglia e i vicini. Gli artificieri hanno confermato che l’esplosione degli ordigni avrebbe potuto causare danni gravi anche a edifici di nuova costruzione, a causa del rischio di accensioni a catena.

I due uomini sono stati arrestati per detenzione e trasporto di ordigni esplosivi. Su disposizione del PM, sono stati condotti in carcere in attesa del giudizio di convalida, con la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

Le operazioni rientrano in un’intensificazione dei controlli della Questura di Catania per prevenire incidenti legati ai fuochi d’artificio, soprattutto in vista del Capodanno.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁