Incendio distrugge baracche a Messina, salvato anziano dai Vigili

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nella notte il rione Taormina di Messina, all’interno dell’area occupata da baracche. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando due strutture hanno preso fuoco, venendo completamente distrutte dalle fiamme. Gli abitanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che l’incendio si propagasse ulteriormente. Tuttavia, un anziano è rimasto intrappolato all’interno di una delle baracche.

Due Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente utilizzando un moto troncatore per rimuovere le grate e accedere all’interno dell’abitazione. L’uomo è stato tratto in salvo con la collaborazione dei Carabinieri e consegnato alle forze dell’ordine presenti sul posto. L’operazione di soccorso si è protratta per diverse ore e si è conclusa alle 02:22.

Numerose famiglie hanno dovuto abbandonare le abitazioni e restare in strada. Alcuni residenti hanno espresso la loro frustrazione: “Siamo disperati, è il quarto incendio qui. Dove andremo a dormire con i nostri bambini? Le istituzioni devono pensare a noi”.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute con autopompa, autoscala, due autobotti e un pick-up dotato di modulo antincendio. Sul luogo dell’incendio erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁