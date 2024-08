Arrestato 27enne per violenza sessuale a Balestrate

I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un giovane di 27 anni, accusato di violenza sessuale. Il fatto è avvenuto il 15 agosto sul lungomare di Balestrate, dove la vittima, una giovane di 19 anni, sarebbe stata aggredita dall’uomo, con il quale aveva trascorso la serata di Ferragosto in compagnia di amici.

Secondo le informazioni raccolte, la giovane avrebbe accettato di allontanarsi momentaneamente dal gruppo su richiesta dell’indagato, che avrebbe utilizzato una scusa per isolarla. Nonostante i ripetuti rifiuti della vittima, l’uomo l’avrebbe aggredita fisicamente, causandole anche delle lesioni. Dopo il drammatico evento, la 19enne ha deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri, fornendo una dettagliata ricostruzione dei fatti.

L’indagine è stata avviata immediatamente dalle autorità competenti, con lo scopo di identificare il responsabile. Le testimonianze raccolte dai presenti, insieme alla ricostruzione coraggiosa della giovane vittima, hanno permesso ai Carabinieri di risalire velocemente all’identità del 27enne, che è stato successivamente arrestato.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha valutato le prove raccolte e ha deciso di applicare la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato. L’uomo dovrà ora affrontare le accuse in un processo che determinerà la sua colpevolezza o innocenza. Le indagini continuano per verificare ulteriori dettagli e possibili altri elementi rilevanti per il caso.

