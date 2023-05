Palermo, 31enne ucciso a colpi di pistola: fermato il presunto omicida

Nelle prime ore di oggi, una segnalazione al 118 ha fatto sapere della presenza di un uomo privo di coscienza in via Mulino n. 32, nel quartiere di Boccadifalco a Palermo. I Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo, giunti sul posto, hanno trovato il corpo privo di vita di Guadagna Aleandro, 31 anni, palermitano e già noto alle forze dell’ordine, ucciso con colpi d’arma da fuoco.

Grazie alle testimonianze di alcune persone informate sui fatti, i Carabinieri hanno ricostruito la scena del crimine e il quadro indiziario, a carico del presunto assassino, che si era allontanato dal luogo del delitto subito dopo i fatti. Gli inquirenti si sono quindi recati a casa dell’uomo, dove hanno trovato una lettera in cui spiegava le sue intenzioni. L’auto del presunto omicida è stata trovata nei pressi della sua abitazione, con all’interno un fucile da caccia.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno permesso di rintracciare il presunto assassino, un pensionato 77enne detentore di armi da fuoco, presso un centro commerciale della zona, dove si era recato a piedi. Una volta raggiunto dai Carabinieri, l’uomo si è consegnato senza opporre resistenza.

Secondo quanto emerso finora, il movente del delitto sarebbe una lite tra il presunto assassino, padrone di casa, e la vittima, riguardante il pagamento dell’affitto dell’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio.

Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica del delitto. L’arresto del presunto omicida è un importante passo avanti nella lotta alla criminalità e alla violenza, per garantire la sicurezza dei cittadini.

