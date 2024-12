Dispersione scolastica, Zingales: “Agire in maniera sinergica insieme”

di Maria Cristina Miragliotta – Si è tenuto ieri, 3 dicembre 2024, a Gioiosa Marea, un convegno dedicato al tema della dispersione scolastica, promosso dall’Osservatorio di Area Ambito 16, con sede presso l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Ambito Territoriale – Ufficio VII di Messina e ha visto la partecipazione del Provveditore agli studi di Messina Prof. Leon Zingales, di dirigenti scolastici provenienti dai comuni del comprensorio e dei sindaci di Gioiosa Marea e Piraino.

La dirigente scolastica dell’Istituto, Prof.ssa Maria Ricciardello, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, dichiarando: “Un convegno sulla dispersione fortemente voluto dal nostro provveditore, il Prof. Leon Zingales, per fare il punto nell’Ambito 16 che raccoglie tutti i paesi dei Nebrodi.

Speriamo che questo convegno sia anche il punto di inizio per azioni ancora più sinergiche e in collaborazione con enti locali e associazioni, coinvolgendo tutti coloro che si occupano delle nuove generazioni”.

Tra gli interventi di rilievo, il Provveditore agli studi di Messina, Prof. Leon Zingales, ha evidenziato: “La dispersione è un tema fondamentale, sul quale c’è grande interesse. È essenziale formare dirigenti scolastici e sindaci sulle problematiche connesse, anche alla luce del decreto Caivano, che introduce una nuova fattispecie di reato all’articolo 570 Ter del Codice Penale, implicando responsabilità che è necessario conoscere.

Bisogna agire in modo sinergico per contrastare la piaga della dispersione. Nell’ambito 16 e in tutta la provincia di Messina si sta lavorando molto bene: il dato percentuale è in forte calo, ma è necessario proseguire con maggiore energia e determinazione”.

L’insegnante Carmelina Faliti, dell’OPT dell’Ambito XVI, ha discusso sull’importanza della collaborazione interistituzionale ed ha presentato l’analisi di casi pratici, evidenziando modelli di intervento efficaci.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁