Iniziativa Lions per il Centro Navacita: ampia partecipazione

Una cena di beneficenza promossa dai Lions Club del territorio si è svolta al Ristorante Bontempo di Naso, registrando un’ampia partecipazione e confermando la coesione della comunità locale. L’iniziativa è stata organizzata dal Lions Club Capo d’Orlando, presieduto da Maria Trusso Sfrazzetto, dal Lions Club Sant’Angelo e Val Demone, guidato da Francesco Costantino, e dal Leo Club Capo, con presidente Francesca Taviano. Oltre cento persone hanno preso parte all’appuntamento, contribuendo alla riuscita del progetto.

All’evento erano presenti il sindaco di Naso, Gaetano Nanì, e l’onorevole Pino Galluzzo, che hanno evidenziato l’importanza del sostegno alle realtà impegnate nel sociale. Alla serata hanno preso parte anche soci Lions e Leo, insieme a rappresentanti istituzionali del mondo lionistico, tra cui il presidente della IV Circoscrizione, Salvatore D’Angelo, e il presidente della Zona 10, Roberto Prinzi.

Il programma ha previsto un breve concerto a cura dei giovani dell’Accademia della Musica, diretti dal professore Paolo Starvaggi, che hanno proposto alcuni brani per accompagnare il momento conviviale.

La cena rientrava nel Service Lions Sicilia, promosso dal governatore Diego Taviano e dedicato al tema “Sosteniamo le fragilità: inclusione e progetti di vita”. La delegata distrettuale Giuseppina Siracusa e la referente della IV Circoscrizione, Maria Minutella, hanno illustrato obiettivi e modalità operative del progetto, rivolto in particolare al Centro Diurno Navacita di Naso.

La presidente del Centro, Maria Toscano, ha ricordato il ruolo della struttura nel sostegno alle famiglie e ai ragazzi del territorio nebroideo. L’iniziativa ha raccolto adesioni significative, confermando l’impegno congiunto dei club e dei partecipanti.

